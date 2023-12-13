الأمير هاري يخسر معركة قضائية جديدة.. قاض بريطاني أمره بهذا الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال حياة الأمير هاري تتخبط في المشاكل، حيث أمره قاض في لندن بدفع 48 ألف جنيه إسترليني (نحو 60 ألف دولار) للمجموعة الناشرة لصحيفة “ميل أون صنداي”، عقب خسارته جولة في قضية تشهير رفعها الابن الأصغر لتشارلز الثالث ضدّ الصحيفة الشعبية البريطانية.

ومن بين دعاوى كثيرة رفعها الأمير هاري على صحف بريطانية، تتعلق إحداها بمقال يتناول الحماية الأمنية التي يتلقاها عند زيارته المملكة المتحدة.

ويتّهم المقال القديم الأمير هاري بـ”الكذب” و”محاولة الحفاظ على السرية” واستئنافه ضد الحكومة لمحاولة الحصول على حماية أمنية في المملكة المتحدة. وأكد فريق الدفاع عنه أنّ هذه الاتهامات غير صحيحة.

وبعدما رُفض طلب دوق ساسكس إحباط مسعى دفاع صحيفة “ميل أون صنداي”، أمره القضاء البريطاني الاثنين، بدفع 48447 جنيها إسترلينيّاً بحلول الـ29 من كانون الأول (ديسمبر).

وأدى انسحاب هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة، إلى توقّف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال المكلّفين البريطانيين، وهو ما يجبر الأمير هاري أحياناً للاستعانة بخدمة خاصة توفّر له الحماية.