بهذه الصورة.. سيلينا غوميز تؤكد إرتباطها بصديق جاستين بيبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال إسم النجمة سيلينا غوميز يتصدر عناوين الصحف العالمية، بعد إنتشار أخبار تفيد بارتباطها بالمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وباتا في علاقة حب قوية.

ورغم تصريحاتها في بث مباشر أمام متابعيها عبر تيك توك بأنها عزباء، إلا أن الصحافة الفنية تؤكد أن سيلينا تعيش قصة حب مع بيني منذ 6 أشهر، وذلك بعدما نشرت سيلفي رومانسي يجمعهما.

كما ظهرت في إحدى الصور التي نشرتها عبر السوشيال ميديا وهي تلبس خاتما يحمل حرف B، وكذلك ظهرت في إطلاق منتج جديد لعلامتها Rare beauty وبيدها نفس الخاتم.

وفي وقت سابق نشر أحد المعجبين على حسابه بإنستغرام، صورة لسيلينا غوميز وبلانكو، وكتب يبدوان في تناغم وانسجام.. فردّت عليه سيلينا في تعليق كتبت فيه: “إنه كل شيء في قلبي”، بينما كتبت في تعليق آخر: “الحب”.

وتثير هذه العلاقة ضجة كبيرة في الاعلام الاميركي، خاصة وان بيني صديق مقرب من حبيبها السابق النجم جاستين بيبر وتجمعه به علاقة صداقة قوية، متسائلين عن مصير هذه العلاقة في المستقبل.

يذكر أن بيني سبق وعمل مع سيلينا بأكثر من أغنية مثل Same old love و Kill em with kindness، وكذلك أغنية I cant get enough في عام 2019 والتي ظهر في الكليب المصور لها بملابس تيدي الدب، كما تعاون مع سيلينا في أغنيتها الجديدة Single soon.