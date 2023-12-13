الكشف عن الأسباب الحقيقية لخروج مسلسل محمد إمام من السباق الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج النجم المصري محمد إمام من السباق الرمضاني المقبل، بعد أن تقرر تأجيل مسلسله الجديد وهو بعنوان “كوبرا” للعرض في رمضان 2025.

ورغم انطلاق التحضيرات، إلا أن الجهة المنتجة للمسلسل قررت تأجيله إلى موسم رمضان 2025 دون الكشف عن الأسباب.

وكان من المقرر أن يعود محمد إمام إلى أجواء دراما رمضان من بوابة “كوبرا”، وذلك بعد غياب دام نحو العامين، حيث كان “النمر” آخر أعماله الدرامية التي قدمها في العام 2021، وهي من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشارك فيها كل من هنا الزاهد، بيومي فؤاد، نيرمين الفقي، محمد رياض، محمود حافظ، وخالد أنور.

وأكدت عدة مصادر إعلامية أن التحضيرات الخاصة بمسلسل “كوبرا” توقفت بشكلٍ مؤقت منذ أسابيع قليلة، وذلك بسبب أزمات إنتاجية، لكن لم يتم الحسم حتى الآن في مسألة مشاركة العمل في رمضان 2024 من عدمه.

وصرح مصدر لموقع “إي تي بالعربي” أن الشركة المنتجة قررت تجميد المشروع، خاصة وأنّ الأحداث تتطلب التصوير في إحدى الدول الأجنبية، الأمر الذي يُشكل أعباء مالية ضخمة، لذلك تُجرى محاولات في الوقت الراهن من خلال التحايل على الأحداث، وعمل بعض التغييرات، لتخفيض الميزانيات.

وأوضح المصدر نفسه أنه من المُفترض إلغاء فكرة السفر خارج البلاد، والبحث عن مواقع تصوير بديلة في مصر، لعدم تحميل الشركة المنتجة أعباء مالية زيادة.

ومن المنتظر أن يتقرر مصير المسلسل الذي لا يزال حتى الساعة مجهولا خلال الأيام القادمة، فإما أن يتم استئناف التحضيرات مُجددًا للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل وإما أن يتم تأجيل العمل إلى رمضان 2025.

ومسلسل “كوبرا” من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق، ويضم إلى جانب محمد إمام نخبة من النجوم بينهم أوس أوس، محمود البزاوي، مراد مكرم، فيما يواصل المخرج مرحلة ترشيحات الممثلين ومعاينة أماكن التصوير، حيث سيُجرى تصوير المسلسل في أماكن مختلفة، بجانب البلاتوه الرئيسي في محافظة القاهرة.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، حيث سيظهر محمد إمام بدور صاحب ورشة “لعفشة” السيارات، وسيواجه صعوبات ومواقف مثيرة، لكنه سينجح في النهاية في التغلب على تلك المصاعب ومواجهة الشر الذي يحيط به، وذلك في إطار من التشويق.

ومن ناحية أخرى، يواصل محمد إمام نشاطه السينمائي، حيث شارك مؤخرا متابعيه عبر حساباته على مختلف المواقع الاجتماعية صورة كلاكيت أحدث أفلامه، معلقا عليها بالقول “توكلنا على الله.. انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله.. شمس الزناتي.. دعواتكم”.

وأعلن محمد إمام بذلك عن انطلاق تصوير الفيلم الذي سبق لوالده النجم عادل إمام أن قدمه في العام 1991، رفقة نخبة من نجوم الزمن الجميل بينهم محمود الجندي، محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد ماهر، مصطفى متولي، علي عبدالرحيم، عبدالله محمود وإبراهيم نصر.

كما أن محمد إمام يكثف هذه الفترة من الترويج لفيلمه الجديد “أبو نسب” المقرر عرضه قريبا في دور العرض السينمائية.

و”أبونسب” من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام وإنتاج شركة SK Art Production، ويجمع إلى جانب محمد إمام نخبة من النجوم بينهم ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، ومحمد لطفي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية طبيب أطفال (يجسده محمد إمام) يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، حيث يتناول العمل المشكلات التي تحدث بين العائلات المتصاهرة بسبب النسب، كما تجمعه بياسمين صبري التي تلعب دور لايف كوتش قصة حب.