هذه الممثلة تشارك أحمد العوضي بطولة “حق عرب” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة هدى المفتي رسميا لتجسيد البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي في مسلسل “حق عرب”، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

والتحقت هدى بأسرة العمل لتصوير مشاهدها، إذ أن تصوير المسلسل انطلق بالفعل للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

ويخوض أحمد العوضي البطولة الرجالية في “حق عرب” دون أن تشاركه زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز البطولة النسائية هذه المرة، حيث ظهرا معا في أعمالهما الدرامية الأخيرة من خلال “اللي مالوش كبير” في رمضان 2021، و”ضرب نار” في رمضان الماضي.

وأوضح أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج “حبر سري” أنه قرر رفقة زوجته ياسمين عبدالعزيز أن ينفصلا فنيا، وأن يشارك كل منهما في الأعمال التي يختارها، مشيرا إلى أن كل منهما سيدخل الماراثون الرمضاني المقبل بعمل درامي مختلف عن الآخر، على أن يقدما معا في مناسبات أخرى أعمالا مشتركة.

وشاركت ياسمين عبدالعزيز متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورتين تظهر فيهما رفقة زوجها أحمد العوضي، معلقة عليهما بالقول “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة فصحة وسعادة يا عوضيكوااا”، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الموافق لتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول.

ومسلسل “حق عرب” من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويضم العمل إلى جانب الثنائي أحمد العوضي وهدى المفتي، نخبة من النجوم بينهم دنيا المصري، رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ميرهان حسين، ووليد فواز.

و”حق عرب” الذي يسجل من خلاله أحمد العوضي البطولة المطلقة الأولى له في دراما رمضان، يقدم توليفة مختلفة من الأكشن والرومانسية والأحداث الاجتماعية الشعبية، التي ستطرح عدة قصص إنسانية.

وتجسد هدى المفتي شخصية شابة تدعى “حنان” تنتمي لمنطقة شعبية وتجمعها قصة حب كبيرة بأحمد العوضي خلال أحداث المسلسل، وفق ما كشف عنه مخرج العمل إسماعيل فاروق في تصريحات لموقع “الوطن”.

وقبل الاستقرار على اختيار هدى المفتي للعب دور البطولة النسائية في “حق عرب” راجت أنباء حول ترشيح النجمة حلا شيحة للقيام بذلك، إلا أن مصادر من نقابة المهن التمثيلية أكدت أن عضوية حلا “ما زالت مشطوبة”، ولا يوجد قرار بإعادتها حتى اللحظة، ولا يمكنها ممارسة المهنة قبل تسوية وضعها داخل النقابة.

وتم شطب عضوية حلا شيحة في العام 2021، ردا على إصدارها بيانا تبرأت فيه من العمل الفني، مقررة الاعتزال وارتداء الحجاب.