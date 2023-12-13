رحيل الفنان السوداني محمد ميرغني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غيّب الموت المطرب السوداني الكبير محمد ميرغني، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد معاناة مع المرض، أثناء وجوده في العناية المركّزة في مستشفى الشرطة بمدينة ودمدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، بحسب وكالة السودان للأنباء.

الفنان الراحل هو ميرغني محمد ابن عوف مجذوب، ولد في حي السيد المكي أم درمان سنة 1945، تخرّج مدرّساً، ومارس مهنة التعليم في عدد من مدارس السودان.

تعدّ “أنا والأشواق” للشاعر السر دوليب، أوّل أغنيات الراحل الخاصّة، وهي من ألحان حسن بابكر، وقد أجيز بها صوته سنة 1965 في الإذاعة السودانية.

في رصيد الفنان الراحل أكثر من 200 أغنية خاصة للشعراء إسماعيل حسن، السردوليب، السر قدوور، صلاح محمد إبراهيم، مصطفى سند، التيجاني الحاج موسى وغيرهم. محمد ميرغني هو أخ غير شقيق من ناحية الأم، للشاعر والأديب السوداني الدبلوماسي محمد المكي إبراهيم.