برادلي كوبر على السجادة الحمراء مع ابنته البالغة من العمر 6 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - حضر الممثل الأميركي برادلي كوبر مع ابنته "ليا دي سين شايك كوبر" العرض الأول لفيلمه الأخير "Maestro".

وظهر الممثل الأميركي مع ابنته البالغة من العمر ست سنوات، على السجادة الحمراء.

وانتشرت الصور له ولابنته التي بدا فيها مبتسماً وهو يمسك بيد طفلته الصغيرة أثناء التقاط الصور.

وارتدت ليا فستاناً مطبوع عليه رسوم حيوانات وأحذية مسطحة وذهبية لامعة، وحملت حقيبة حمراء، أما برادلي فارتدى بدلة زرقاء داكنة.

وأكد برادلي لمجلة "بيبول" أن كونه أباً جعله ينظر إلى الحياة بطريقة جديدة.

وفيلم "Maestro" من تأليف وإخراج وبطولة برادلي كوبر، إذ أدى دور الراحل ليونارد بيرنشتاين، قائد الأوركسترا الشهير.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تؤرخ للعلاقة بين ليونارد بيرنشتاين وزوجته فيليسيا مونتيليجري منذ أن التقيا معا في حفل عام 1946، وتخلل علاقة الزواج التي استمرت لمدة 25 عاما ثلاثة أطفال.

وشارك في بطولة الفيلم إلى جانب برادلي كوبر، عدد من الممثلين من بينهم: كاري موليغان، مات بومر ومايا هوك وسارة سيلفرمان.

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