ملكة جمال لبنان لعام 2018 بإطلالة شتوية تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي متابعيها، بمقطع فيديو لها من العاصمة البريطانية لندن.

ونشرت مايا مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه بإطلالة شتوة رائعة لفتت الأنظار.

وارتدت مايا في إطلالتها الأخيرة معطفاًَ فرو بلون البيج، واختارت معه قبعة فرو أيضاً بنفس اللون، كما أضافت على إطلالتها حقيبة يد صغيرة.

وظهرت مايا في الفيديو وهي تحمل بيدها مرآة صغيرة وتعدل مكياجها، كما تجر بيدها الأخرى حقيبة سفرها.

لاقى هذا الفيديو تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالة مايا الأنيقة المعتادة.

يذكر أن مايا دائماً ما تشارك متابعيها بأحدث إطلالاتها وتفاصيل حياتها اليومية.



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