ميرنا وليد - بيروت - علقت ميكا البغدادي، زوجة مغني المهرجانات المصري مسلم على خبر طلاقهما، ومزاعم زواجه من إمرأة أخرى.

وكتبت ميكا البغدادي عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص وقالت: "ممكن كفاية كفاية بجد.. كفاية كلام يضايق كفاية تدخل بطريقة تعصب، وكفاية إشاعات وحاجات مش صح أصلا نهائي، أنا ولا حد اتجوز عليا ولا سبنا بعض بسبب عيد ميلاد كفاية تخاريف. أنا وهو محصلش نصيب لأسباب تخصنا وربنا يكرم كل واحد فينا".

وقد نشر أمس مسلم بياناً، أعلن فيه انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي، جاء فيه: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق رسمي بينى وبين ميكا البغدادى، للأسف مكنتش أحب تكون دى النهاية.. ويعلم الله إنني راعيت الله فيها، وتمسكت ببيتى أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء.. وإن شاء الله يكون بيننا كل احترام وتقدير، ودة علشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة فحاله، ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمنى بالأحسن".

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة مسلم تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقهما.. هل تعرضت للخيانة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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