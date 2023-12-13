ميرنا وليد - بيروت - درست التمثيل وامتهنته وعشقته وهو ليس أمراً غريباً كونها تمتلك موهبة التمثيل بالفطرة وهي شغفها.

في طفولتها قدمت فيلم "رفقا"، ثم قدمت العديد من المسلسلات أولها "طالبين القرب" وقدمت دور وطني في"الغالبون"ودور الأم في مسلسل "عشرة عمر"، ومن بين الأعمال الدرامية التي شاركت فيها أيضاً قيامة البنادق ولعبة الموت والشحرورة ونص يوم وحنين الدم.

وعُرفت بولين أيضاً كمخرجة، حيث أخرجت مسرحية "كونترباص" ونالت عنها جوائز، وجديد بولين مشاركتها في مسرحية "مش بس عالميلاد"، التي تعرض في شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي على مسرح "جورج الخامس" أدونيس، وهي مسرحية غنائية خاصة بالميلاد للأخوين فريد وماهر الصباغ، ومن بطولة الفنانة كارين رميا والفنان يوسف الخال.

وقد تحدثت بولين في لقاء أجرته معها سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، عن دورها في العمل، وعن التعاون مع الأخوين فريد وماهر الصباغ والأجواء خلف الكواليس.

وتحدثت بولين عن الأعمال التي شاركت فيها سابقاً، وبداية رحلتها في التمثيل مع الكاتب الراحل مروان نجار بالإضافة إلى تجسيد نصه بعد رحيله.

وتضمن الحوار الحديث عن شروط قبول بولين بتمثيل قبلة حميمة، ومن الممثل الذي تختاره للأمر.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - من اختارت بولين حداد من الممثلين لقبلة حميمة معها ؟ وهذا ما قالته عن كواليس " مش بس عالميلاد " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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