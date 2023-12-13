هنا الزاهد تحرج رجل حاول تقبيلها.. وهذا ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ببممثلة المصرية هنا الزاهد، ظهرت فيه وقد قامت من دون قصد بإحراج رجل حاول تقبيلها على خدها.



وأثناء خروجها من مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي، إلتقت هنا بأحد الأشخاص الذي جاء ليلقي التحية عليها، حيث حاول تقبيلها إلا أنها إبتعدت بطريقة لطيفة، محاولاً منع وقوع الإحراج.

وقد حضر نجوم الفن المصري يوم الأحد مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحضر مراسم العزاء كل من الممثل المصري أحمد فهمي والممثلة المصرية هنا الزاهد، ليكون هذا الظهو الأول لهما سوياً منذ إعلانهما طلاقهما مؤخراً.