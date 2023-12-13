شاهد حليمة بولند داخل سيارة تشبه سيارة سندريلا في أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها بنشر مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع تيك توك، وهي داخل سيارة تشبه سيارة سندريلا.

وظهرت حليمة بولند في مقطع الفيديو مرتدية فستانًا شتويًا أنيقًا، وعلقت قائلة: “راكبة عربية سندريلا وأنا طبعا سندريلا”.

وكانت حليمة بولند قد وثقت لحظة احتفالها بعيد ميلادها الـ43 في طائرتها الخاصة، حيث قامت بنشر مقطع فيديو وصور من الاحتفال.

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