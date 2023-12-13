قفزة بإيرادات الجولات الموسيقية في 2023.. وتايلور سويفت الأعلى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بلغت إيرادات بيع تذاكر حفلات أكبر 100 جولة موسيقية 9,17 مليارات دولار في عام 2023، بحسب مجلة “بولستار” المتخصصة، في رقمٍ قياسي، مدفوع خصوصاً بالنجاح الكبير لجولة تايلور سويفت Eras التي تخطت عائداتها مليار دولار.

وسجَّلت الفترة التي شملتها الأرقام المذكورة (من منتصف نوفمبر 2022 إلى الفترة نفسها من العام التالي)، قفزة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، والذي شهد أيضاً إيرادات قياسية.

وكتبت مجلة “بولستار” على موقعها الجمعة: “إنها سنة هائلة لم تشهد صناعة الحفلات الموسيقية مثلها من قبل”.

وسجل العام المنصرم ارتفاعاً طال المؤشرات جميعها، بما يشمل متوسط إيرادات الحفل بزيادة 53%، أي من 1,54 مليون دولار إلى 2,37 مليون، وعدد الحاضرين زيادة نسبتها 18%، أي من 59 إلى 70 مليون تذكرة مباعة، ومتوسط سعر التذكرة زيادة قدرها 23%، من 106,07 دولارات إلى 130,81 دولاراً.

وفي صدارة التصنيف، تجاوزت الجولة القياسية لتايلور سويفت “ذي إيراس تور” (The Eras Tour)، كما كان متوقعاً، لأول مرة في تاريخ الموسيقى، العتبة الرمزية البالغة مليار دولار (1,039 مليار) في 60 حفلة بين مارس ونوفمبر 2023.

لكن “بولستار” أشارت إلى أن نجمة البوب، التي اختارتها مجلة “تايم” الأميركية الأربعاء، شخصية العام، قد تحقق حوالى 2 مليار دولار من الإيرادات عندما تنتهي الجولة، التي لا تزال مستمرة، في نهاية عام 2024.

والشخص الوحيد الذي اقترب من المليار حتى الآن هو إلتون جون، الذي حققت جولته الوداعية “فيرويل ييلو بريك رود” “Farewell Yellow Brick Road”، المؤلفة من 328 حفلة على مدى خمس سنوات، 939 مليون دولار.

وفي هذا العام، تفوقت تايلور سويفت على بيونسيه وجولتها “رينيسانس” التي حققت 579 مليون دولار في 56 حفلة.

ولفتت “بولستار” إلى أن هذه المرة الأولى منذ 15 عاماً، منذ أن تصدرت مادونا، وسيلين ديون التصنيف في عام 2008، التي تتصدر فيها امرأتان القائمة، “وهي إشارة إيجابية جداً لهذا القطاع”.

وذكرت أن بروس سبرينجستين، وفرقة كولدبلاي، اللذين حققا المركزين الثالث والرابع على التوالي في تصنيف 2023، باعا تذاكر أكثر من بيونسيه خلال تلك الفترة (وفي حفلات أقل في حالة كولدبلاي)، ولكن بأسعار أقل بكثير.

من المتوقع أن يكون الوضع مشابهاً في عام 2024، مع حفلات موسيقية جديدة لتايلور سويفت، وكولدبلاي، وبروس سبرينغستين، ولكن أيضاً ترافيس سكوت، وإد شيران، وميتاليكا، ورولينغ ستونز.