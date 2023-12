هذا الفيلم تصدّر.. 1.7 مليون دولار إيرادات السينما بالسعودية في أسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر فيلم الإثارة الأميركي Silent Night، شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية، في أول أسبوع عرض له هناك، مُحققاً 1.35 مليون ريال (361.6 ألف دولار) لأكثر من 23.5 ألف تذكرة مباعة، وفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

ولاحقه فيلم الرسوم المتحركة Migration، والذي جاء بالمركز الثاني في الأسبوع الأول لعرضه، مُحققاً 744 ألف ريال (198.4 ألف دولار) لـ14.7 ألف تذكرة، والأمر ذاته مع الذي احتل المركز الثالث، مُحققاً 729.6 ألف ريال (194.5 ألف دولار) لـ12.7 ألف تذكرة.

ويتنافس على صدارة شباك التذاكر بالمملكة، 37 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، فقد حققت هذه الأفلام إيرادات كبيرة على مدار الأسبوع الماضي، بلغت 6.4 مليون ريال سعودي (1.7 مليون دولار) لأكثر من 115.5 ألف تذكرة مباعة.

أفلام جديدة

وتستقبل دور العرض بالسعودية، 7 أفلام جديدة، بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، لتنضم إلى قائمة المنافسة والبحث عن صدارة شباك التذاكر هناك، وهي: Wonk إخراج بول كينج، وبطولة تيموثي شالاميت، وفيلم الأنيميشن الياباني The Boy and the Heron، والأميركي Invitation to a Murder الذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة عن لغز القتل، والكوميدي Role Play إخراج توماس فنسنت.

كما سيُعرض الفيلم السعودي مندوب الليل، إخراج علي الكلثمي، وبطولة الممثل محمد الدوخي، بجانب فيلمي Boudica Queen of War إخراج جيسي في. جونسون، و Little Bone Lodge إخراج ماتياس هوين.

وكشفت بيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عن قائمة Top Ten في شباك التذاكر السعودي، وجاء فيلم Animal بالمركز الرابع، مُحققاً 579.8 ألف ريال (154.5 ألف دولار) لـ12 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 1.8 مليون ريال (479.8 ألف دولار) لأكثر من 38.7 ألف تذكرة، فيما ذهب المركز الخامس لفيلم Thanksgiving في الأسبوع الأول لعرضه هناك، مُحققاً 596 ألف ريال (159 ألف دولار) لـ11 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم Napoleon للمخرج ريدلي سكوت، إلى المركز السادس، بعد احتفاظه بالصدارة لمدة أسبوعين، إذ حقق هذا الأسبوع 743.2 ألف ريال (198.1 ألف دولار) لـ10.2 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه هناك على مدار الـ3 أسابيع الماضية 6.98 مليون ريال (1.86 مليون دولار) لـ102.6 ألف تذكرة.

كما هبط ترتيب فيلم Wish في شباك التذاكر بالمملكة، ليحتل المركز السابع، مُحققاً 408.7 ألف ريال (109 آلاف دولار) لـ8.6 آلاف تذكرة، ليتجاوز إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 3 أسابيع، 3.53 مليون ريال (942 ألف دولار) لـ74.1 ألف تذكرة مباعة.

واحتل فيلم “شماريخ” بطولة الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، المركز الثامن، في أول أسبوع له، مُحققاً 321.7 ألف ريال (85.7 ألف دولار) لـ5.2 ألف تذكرة مباعة، لاحقه فيلم “وداعاً جوليا” بالمركز التاسع، مُحققاً 200.2 ألف ريال (53.4 ألف دولار) لـ3.9 آلاف تذكرة.

وتذيل Five Nights At Freddy’s قائمة Top Ten، مُحققاً 207.5 ألف ريال (55.3 ألف دولار) لـ3.8 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ7 أسابيع الأخيرة 15.3 مليون ريال (4.1 مليون دولار) لأكثر من 51.7 ألف تذكرة مباعة.