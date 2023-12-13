“مصر لازم نحميها”.. كارول سماحة تُدلي بصوتها لأول مرة في الانتخابات المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها البالغة بالمشاركة في أول استحقاق انتخابي لها بعد حصولها على الجنسية المصرية.

وقامت كارول بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك برفقة زوجها الدكتور وليد مصطفى.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على شاشة ONE، قالت كارول: “مارست حقي الانتخابي لأول مرة في الانتخابات الرئاسية 2024، وانتابتني الكثير من المشاعر تحمل في طياتها الكثير من الحماس والمسؤولية”.

وأضافت: “شعرت بمسؤولية كبيرة تجاه مصر، كوني سيدة مصرية وأنا مواطنة مصرية ولدي عائلة مصرية ومنزل في مصر، وشعرت بمشاعر غريبة شوية؛ لأنها جديدة عليّ التجربة، وأحببت أن أقوم بالواجب كما يمليه عليّ ضميري فالعبرة فقط ليست بحملي لباسبور مصري لكن في نفس الوقت، وأنا كفنانة لدي موقف ورأي عبرت عنه كمصرية في صندوق الاقتراع وأنا فخورة بحصولي على الجنسية المصرية منذ أربع سنوات”.

وتابعت كارول سماحة: “الفنان لا يجب أن ينفصل عن الإنسان الذي داخله وأنا هويتي ليست لبنانية فقط بل عربية، وأنا أفتخر بهذا الأمر، والوطن العربي يمر بأسوأ مرحلة في تاريخه، فالوطن العربي على كف عفريت”.

وأردفت: “ومن ثم المشاركة في الانتخابات واجب وطني قد يندم الإنسان في وقت لاحق على عدم المشاركة، وسعيدة بالإقبال على الاقتراع في مصر، ومصر لازم نحميها؛ لأنها من البلدان العربية القليلة التي بها استقرار سياسي وأمني إذا كنا نتحدث عما يحدث في محيط الإقليم العربي”.

ولفتت إلى أنها تخاف على مصر مثلما تخاف على لبنان، فمصر تحتاج إلى رئيس قوي يحميها ويحافظ على سيادتها واستقرارها هو أهم عنصر، وأي قرار يتخذ اليوم في مصر، نتحمل مسؤوليته جميعًا؛ لأنها لا زالت الدرع الآمن الذي يحمي المنطقة العربي كلها في وقت تعاني فيه البلدان العربية من حالة عدم استقرار، وهناك جيوش عربية كاملة تأذت من حالة عدم الاستقرار”.

واختتمت كارول سماحة حديثها، قائلةً: “لازم ناخد بالنا من مصر في صناديق الاقتراع، والوقت الحالي ليس وقت مخاطرة ولا استهتار وليس وقت الإهمال؛ لأن كل شخص يتحمل مسؤولية حماية بلده”.