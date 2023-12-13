شيرين رضا تروّج لفيلمها مع ليلى علوي.. “مقسوم” قريباً” في السينمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة شيرين رضا لفيلمها الجديد الذي تشارك في بطولته مع الفنانة ليلى علوي في أول تعاون بينهما.

ونشرت شيرين عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” البوستر الدعائي للفيلم، وعلّقت عليه بالقول: “لو رتم الدنيا تقيل، يبقى تعالي المقسوم… فيلم “مقسوم” قريباً في السينمات”.

وأضافت: “فيلم “مقسوم” من إخراج كوثر مختار يونس، تأليف هيثم دبور، وإنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور”.

يُذكر أن آخر أعمال شيرين رضا الفنية، حكاية “لو بعد حين” من مسلسل “حدث بالفعل”، وهو التعاون الأول بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، بالإضافة إلى إسلام حافظ وبسنت حاتم وعابد عناني ولبنى ونس…، والحكاية من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار، والمسلسل من إنتاج مصري- إماراتي، وتتكون الحكاية من ثلاث حلقات مستوحاة أحداثها من قصص حقيقية.

يتكوّن مسلسل “حدث بالفعل” من حلقات منفصلة، كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها في حياة المصابين بها، وفي حياة المقرّبين منهم، وهل من الممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضاً ومجرماً بدون علمك؟