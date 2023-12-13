حصل على 5 جوائز عالمية.. THE GOAT بعرض أول في العالم العربي في مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد صنّاع فيلم THE GOAT، للمخرجة ألاريا بوريلي، للمنافسة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي والمقرر إطلاقه في الفترة ما بين 14 وحتى 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

وكان الفيلم قد حصد خمس جوائز جديدة خلال منافسته في ثلاثة مهرجانات عالمية، وفاز بجائزة أفضل قصة أصلية– Best Original Story، وذلك في إطار منافسته بمهرجان السويد السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة من مهرجان Dimension4th للأفلام المستقلة، وجوائز أفضل فيلم روائي طويل عن المرأة، وأفضل مخرجة، وأفضل فيلم روائي طويل دولي وذلك في الدورة الـ34 من مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم، حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثاً عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، وتشارك الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور والفنان فتحي عبد الوهاب كضيوف شرف.

يُذكر أن، المخرجة ألاريا بوريلي هي كاتبة ومخرجة وممثلة، حازت على العديد من الجوائز، وبدأت مشوارها الفني كممثلة، ولكنه اهتمت بصناعة الأفلام، ويعتبر فيلمها A Girl from the Brothel واحدًا من المحطات البارزة في تاريخها المهني، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجاني ميامي السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ولوس أنغلوس السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بجانب مشاركته في مهرجانات عالمية مثل مهرجان مدريد السينمائي الدولي ومهرجان فيكتوريا السينمائي، ونالت أعمالها إشادة من الأمم المتحدة ودعمًا من اليونيسيف.