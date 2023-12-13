“الفن يحمل رسالة سامية”.. حلا شيحة تعتذر من زملائها الفنانين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: قدّمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً رسمياً لزملائها في الوسط الفني على ما بدر منها خلال الفترة الماضية من إساءات الى الفن والفنانين بعد زواجها من الداعية الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود وإعلان اعتزالها الفن.

وجاء اعتذار حلا خلال لقائها بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مساء أمس (الثلاثاء) في مقر النقابة، حيث شكرته على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة، مؤكدةً أن نقابة المهن التمثيلية ستظل السند الحقيقي لكل فناني مصر.

وقدّمت حلا الاعتذار الى جميع فناني مصر؛ وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، مؤكدًة أنها تكنّ الاحترام والتقدير لهم جميعاً، وأن الفن يحمل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ تحاكي وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة في الوطن العربي.

وفي أول تعليق لحلا شيحة بعد جلستها مع أشرف زكي في مقر النقابة، نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في “إنستغرام”، صورة لها أرفقتها ببيان نقابة الممثلين الذي أصدرته النقابة بشأن اعتذارها.