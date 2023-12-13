زواج مسلم مجدداً يحدث ضجة.. طليقته تكشف أسباب انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: ردّت ميكا البغدادي طليقة مغني المهرجانات مسلم، على الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول أن الطلاق تم بسبب زواجه بامرأة أخرى بعد إعلان الأخير انفصالهما… فكتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام: “ممكن كفاية كفاية بجد… كفاية كلام يضايق كفاية تدخل بطريقة تعصب، وكفاية إشاعات وحاجات مش صح أصلاً نهائي، أنا ولا حد اتجوز عليا ولا سبنا بعض بسبب عيد ميلاد، كفاية تخاريف”. وأضافت: “أنا وهو محصلش نصيب لأسباب تخصّنا، وربنا يكرم كل واحد فينا”.

وكان مغنّي المهرجانات مسلم قد أعلن خبر انفصاله عن زوجته مي هشام الشهيرة بـ”ميكا البغدادي”، حيث قال عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في “إنستغرام”: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله، ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

من جانبها، علّقت ميكا البغدادي على خبر الانفصال بالقول عبر خاصية القصص المصورة في “إنستغرام”: “محصلش نصيب ربنا يوفّقه في حياته”.