عايض يوسف يهدّد هؤلاء بأوّل ردّ على شائعة وفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تصدرت شائعة وفاة المغني عايض يوسف مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الثانية خلال أيام، وهو ما أجبره على الخروج عن صمته لتوجيه رسالة حادة هدد فيها مروجو هذه الأخبار.

أعاد الفنان السعودي نشر صورة من المنشور الذي يزعم وفاته، وخرج في مقطع فيديو شاركه مع جمهوره وهو يهدّد مروجي الشائعات، مؤكداً على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال عايض في بث مباشر: “تفاجأت بخبر وفاتي على أحد الحسابات في سناب شات، حيث أظهروا صورةً لي، وكتبوا عليها: أسباب وفاة الفنان عايض.. ليس هناك مبرِّرٌ لإطلاق الشائعات. حتى يتصدَّر الحساب الترند يقوم صاحبه بإطلاق شائعاتٍ غير صحيحة.. لدى محامٍ خاص، وسأرفع قضيةً على مروِّجي الشائعة”.

وأكد استعداده لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية قائلاً: “في الميني ألبوم الذي أحضِّر له هناك أغنيةٌ مصريةٌ، وهذه تجربتي الأولى بالغناء بهذه اللهجة”. وعن الميني ألبوم الجديد قال: “لا أعلم متى سأنتهي منه. سأعمل عليه على مهلٍ، واستمتعوا بأغنية ردي، وانبسطوا”.