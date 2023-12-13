بالصور – هكذا فاجأ فريق مسلسل “حق عرب” أحمد العوضي في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ فريق عمل مسلسل “حق عرب”، الفنان أحمد العوضي بإحضار قالب حلوى والاحتفال بيوم ميلاده في لوكيشن التصوير.

وشارك في الاحتفال عدد كبير من الفنانين، بينهم: سلوى عثمان ومحمد أحمد ماهر، وباقي فريق العمل.

وكانت النجمة ياسمين عبدالعزيز قد احتفلت بيوم ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي بنشر صور عفوية خاصة عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرا فيها وهما في غاية السعادة.

وعلّقت النجمة المصرية على الصور برسالة قصيرة عبّرت فيها عن حبّها لزوجها إذ قالت: “كل سنة وإنت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا عوضيكو”… ليردّ عليها في تعليق قائلاً: “وإنتي طيبة يا قلبي”.

يُذكر أن مسلسل “حق عرب” هو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة: أحمد العوضي، هدى المفتي، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وأحمد عبد الله محمود…، وتدور أحداثه في إطار شعبي أكشن من خلال سرد قصص إنسانية.

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد العوضي عرض فيلم “الإسكندراني” أول بطولة سينمائية له، حيث قرّرت الشركة المنتجة للفيلم عرضه في دور السينما في كانون الثاني (يناير)، وهو من إخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته كلٌ من: زينة وبيومي فؤاد ومحمود حافظ.