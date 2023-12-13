بعد تعرضها لأزمة صحية.. أول ظهور علني لـ ريم البارودي وهذه المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - بعد إختفائها الطويل عن الأنظار بسبب تعرضها لأزمة صحية، أطلت الممثلة المصرية ريم البارودي لأول مرة على الإعلام، من خلال مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها في مقر لجنتها الانتخابية.



وبدت ريم بصحة جيدة، وحرصت على التواصل مع المتواجدين في مكان الإقتراع.

وكانت ريم البارودي قد أثارت قلق الجمهور على صحتها، بسبب إختفائها بشكل كامل عن الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، منذ تأديتها مناسك العمرة في السعودية.

وكشفت ريم البارودي أنها تعرضت لأزمة صحية أثناء عودتها من أداء مناسك العمرة، أدت إلى اختفائها، طالبة الدعاء لها بالشفاء العاجل، وقالت ريم البارودي كاشفة عن تفاصيل حالتها: "ربنا كريم وكتبلي أتعب في بلدي وفي بيتي، روحت لدكتور وكنت تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام بسبب سخونية مش بتنزل، ولكن الحمد الله النهاردة في تحسن وإن شاء الله أكون كويسة".