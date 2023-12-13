كانيي ويست يتشاجر مع زوجته ويرفض ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان النجم كانيي ويست افتعل خلافا مع زوجته بيانكا، أما السبب فكان لافتا، وهو ذهابها الى إحدى الحفلات بـ إطلالة غير محتشمة.



على صعيد آخر كانت قد إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لـ كانيي ويست تعود الى مرحلة طفولته، وتبين لاحقاً أن الصور إلتقطت في الصين من قبل والدته دوندا، حيث عاش كانيي هناك عندما كان في الـ 10 من عمره، وذلك لأن والدته كانت تعلم اللغة الإنكليزية في إحدى الجامعات المحلية في الصين.