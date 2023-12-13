بعد انفصاله عن هبة الحسين.عايض يوسف على علاقة بنجمة عالمية؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت أخبار تفيد ان الفنان السعودي عايض يوسف قد ارتبط بـ جيني نجمة "بلاكبينك" ، وذلك بعد انفصاله عن الممثلة هبة الحسين، الأمر الذي نفاه عايض على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي مشيرا الى انها اشاعة لا أكثر.



وكان قد علّق عايض يوسف على الضجة التي حدثت بسبب أغنيته "ردي"، اذ اشار البعض الى انه يقصد زوجته الممثلة هبة الحسين.

وقال عايض في مقطع فيديو: "جميع الاغاني اللي بتنزل ما اقصد فيها احد وانا عمري ما راح ادخل حياتي الشخصية في الشغل هذا اكل عيشي".