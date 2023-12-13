"Elak Events" احترافية وتميز في مجال تنظيم المناسبات والإستعراضات .. وشارل رحال يطلعنا على التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - باتت الشركات التي تُعنى بتنظيم المناسبات متعددة، لكن ليست جميعها بنفس المستوى والإحترافية والخبرة والتميز، وفي هذا المجال أثبتت شركة "Elak Events" أنها متمكنة وبقوة حيث تحظى بالكثير من الإشادات من قبل الناس التي تتعامل معها كما انتشرت في لبنان بشكل كبير وباتت متواجدة وبشكل دائم في العديد من أهم المطاعم الشهيرة وحتى الجامعات.

ومستوى شركة "Elak Events" ليس محلي فقط بل تخطت النطاق المحلي لتصل إلى العديد من الدول العربية بينها إربيل، وطبعت إسمها بشكل كبير في فترة المونديال الذي أقيم في قطر.

وبعد النجاح اللافت الذي حققته "Elak Events" كان لنا لقاء مع شريك مؤسس الشركة السيد شارل رحال الذي أوضح لنا كافة التفاصيل حول الشركة.

بدايةً، لنبدأ بفكرة إسم الشركة، لماذا أطلقت إسم "Elak Events" عليها ؟ (مع الإشارة أن كلمة Elak هي كلمة لبنانية تعني "لك")

انطلقت فكرة إسم الشركة من كونها مشروع يُعنى بكافة المناسبات دون إستثناء، بينها حفلات الزفاف، أعياد الميلاد، أول قربانة، عمادة، استقبال مولود جديد، وحتى حفلات الطلاق نتولى تنظيمها، وأردنا بكلمة "إلك" أن نخص في إسمنا كل شخص يريد أن يضفي لمسة من الفرح بتميز ملحوظ على مناسباته التي تعنيه على الصعيد الشخصي في حياته.

عمرنا في السوق 12 سنة، ومؤسس الشركة هو السيد سيرج بو موسى، ويتولى قسم كبير من إدارة الشركة، ونكمل الطريق سوياً.

ما الذي تأمنونه للزبون الذي يريد أن يقيم حفل زفاف أو عيد ميلاد أو غيرهما من المناسبات؟

لا بد من الإشارة أننا نستلم تنظيم أي مناسبة من الـ أ إلى الياء، بما معناه أننا نؤمن كافة التفاصيل الدقيقة في المناسبة، وسأعطي مثال على ذلك ففي حفلات الزفاف نؤمن السيارات والورود ومكان إقامة الحفل والمصور وزينة الطاولات ولا نكتفي بذلك بل نتابع مع العروسين التفاصيل التي تسبق الزفاف ومنها حفل توديع العزوبية.

ونؤمن الراحة للعروسين من ناحية إعفاءهما من التفتيش على ما يناسبهما لحفل زفافهما فنحن نعطيهما ليس احتمال واحد لكل تفصيل في الحفل بل مجموعة من الإحتمالات وهما فقط يختاران ونحن نتواصل مع الشخص المعني ونقوم بكافة الخطوات اللازمة لتجهيز حفل زفاف مميز سيبقى أجمل ذكرى لكل حياتهما.

والامر ينطبق على كافة المناسبات، فمثلاً استقبال مولود جديد يحتم علينا تجهيز حقيبة الأم والبالونات في المنزل والمستشفى وموضوع الزينة والشوكولا.

ومثلا أعياد الميلاد نبدأ من بطاقات الدعوة وموقع إقامة العيد ونستفسر من الاهل عما يحبه ابنهما أو ابنتهما.

تتميزون بشكل أكبر بالزفة، ما الذي يجعل زفة "Elak Events" مختلفة واستثنائية ؟

نبرع بكل تفصيل في شركتنا، ومن بين هذه التفاصيل الزفة، وما يجعلنا متمرسين فيها هو أنني، تعلمت الرقص لمدة 3 سنوات في معهد "نيملس" وتخرجت أستاذ في الرقص، واستمريت في المجال وبرعت.

وأود الإشارة أن فريق الزفة في الشركة كلهم لبننانيين ولا أشير إلى هذا الأمر من منطلق عنصري بل لأن العديد من الناس يسألوننا عن ذلك، وتتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ40 عاماً، وتتضمن فرقتنا الرقص والعزف، كما تتضمن الكاراكتيرات مثل بينك بنتر وميكي ماوس وتوم أند جيري والجاغلر. وأيضاً ما يميزنا هو أننا لدينا 5 أزياء مختلفة للزفات الأجنبية و5 أزياء مختلفة للزفات العربية.

شاركت "Elak Events" بمونديال قطر، أخبرنا عن الأمر

شاركنا في المونديال من خلال القيام بالعديد من الإستعراضات الترفيهية في جزيرة قطيفان، وطلبوا منا في قطر العديد من الجنسيات في الفرقة فتضمنت الجنسية اللبنانية والمولدوفية والروسية والإيطاليا والإسبانيا وبقينا لمدة شهر من الإفتتاح حتى الختام، وحققنا نجاحاً كبيراً هناك وكنا وجهاً مشرفاً في مجال الترفيه.

ماذا عن مشاريعكم الحالية والقادمة؟

سنتواجد بكل ما يختص بالإستعراضات الترفيهية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في إربيل لمدة 15 يوماً، وفي قطر للمناسبة نفسها لمدة 15 يوماً، وسنشارك في مونديال آسيا من 10 كانون الثاني/يناير حتى 12 شباط/فبراير.

وفي لبنان منذ سنة حتى اليوم متعاقدين بشكل دائم مع المطاعم Palms The Legend و H Village وهاوس وموراي وفيرتيل وبوستا، وليس لدينا أي مانع من تلبية طلبات أي مطعم آخر لليلة رأس السنة أو أي مناسبة أخرى.

وحتى نؤمن باراد وطبول وغيرها من التفاصيل لكافة المطاعم، وأسلط الضوء على هذا الامر تحديداً لأشير أن عمل شركتنا في هذه الأماكن هو يختص أكثر بالـ Mix Entertainment من كونه تنظيم مناسبات .

وأود الإشارة أننا نتواجد بشكل يومي في Palms The Legend من 8 كانون الاول/ديسمبر حتى 23 كانون الأول/ديسمبر، وشاركنا في جامعة الـ Notre Dame University-Louaize وأيضاً شاركنا في جامعة الـSaint Joseph University.