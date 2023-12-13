ممثلة مصرية تطلب الدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة الصحية

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية رحمة أحمد فرج عن تعرض والدها لوعكة صحية .

ونشرت رحمة عبر حسابها الرسمي، ضورة كتبت فيها تعليقاً أعلنت فيه عن مرض والدها، وطلبت من متابعيها الدعاء له بالشفاء.

وكتبت رحمة في تعليقها: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفى أبي، وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيئ قدير أسأل الله العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا".

وعلى الصعيد الفني، كانت رحمة أحمد قد حلت ضيفة على الحلقة الثامنة من مسلسل "على باب العمارة"، وظهرت في أحداث المسلسل بشخصيتها الحقيقة، إذ تقوم بعمل مقلب في بطل المسلسل.

والمسلسل من بطولة الممثل المصري حاتم صلاح ومحمد رضوان، وآية سماحة، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، وأمير عبد الواحد، وبوسي الشامي.





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