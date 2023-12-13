ليلة غنائية لـ محمد منير في مصر تُشبه "أحلام العصر"

ياسر رشاد - القاهرة - في حفل يحمل أنواعًا موسيقية مختلفة، يلتقي الكينج محمد منير مع توليفة غنائية مختلفة مع فريق الموسيقى المستقلة “مسار إجباري” ومغني الراب الشهير عفروتو، في مدينة الشيخ زايد.

تفاصيل حفل منير ومسار إجباري وعفروتو في رأس السنة

ومن المقرر أن يقام الحفل الأحد 31 ديسمبر داخل أحد المتنزهات الجديدة بمدينة الشيخ زايد، ويذهب جزء من أرباح الحفل لإغاثة أهل غزة.

لم يكن هذا اللقاء الأول بين منير ومسار إجباري، فقد سبق واجتمعا في حفل غنائي بمدينة الشيخ زايد ضمن مهرجان "ميكس مزيكا" في أكتوبر من العام الماضي، وشهد حضور كامل العدد وقدما ديو غنائي “الكون كله بيدور” لاقى ترحيبًا كبيرًا من الحضور.

عفروتو

مسار إجباري

كانت أحدث أغاني منير من خلال أغنية “الساحل الشمالي” مع الفنانة ميريام فارس الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، وتقول كلماتها "عدي عن يميني وتعدي عن شمالي

جننتي البحر كله في الساحل الشمالي

يا أسمر مالك ومالي سيبني أتشمس في حالي

ومتشغليش في قلبي ده أنا قلبي لسه خالي

أنا كنت في حالي ماشي بسأل عمك غباشي

هو المشمش مجاشي قال بس أنتوا الحقوه

بسأل عالشوكولاتة

رد عليا بألاطة قالي مفيش غير بطاطا

طب مش عايز جاتوه

بردون وحياة أبوكا لأ متاخدنيش في دوكا

أنا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا

أنا لسه جاي تاني من عند الفكهاني

التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه

استنى لشهر ستة هتلاقي في كل حتة

خد يا بتاع الكارتة وصلني عشان بتوه

الجو بجد رائع طب نفتح بس ساقع

من بحري وصيتي ذائع

وهاتوا القرش إسألوه

