بعد انفصالها عن يوسف الشريف.. أحدث ظهور لـ إنجي علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت السيناريست إنجي علاء جمهورها بصورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت إنجي في الصورة مرتدية فستانًا من اللون الأبيض.

أعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي.

وكتبت إنجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، :" قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت:"دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

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