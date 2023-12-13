محمد فؤاد يستعيد ذكرياته مع محمد لطفي: "الأصيل الاًصلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد لطفي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلاله وهو برفقة الفنان محمد فؤاد بأحد الأفراح.

وحرص الفنان محمد فؤاد خلال إحياء حفل الزفاف بتوجيه التحية للفنان محمد لطفي الذي صادف وجوده بنفس المناسبة وعلق فؤاد قائلا: "عمره ما اتغير هو محمد اللي قابلته سنة 92 لغاية دلوقتي ده الأصيل الأصلي وأقولكوا على حاجة بأمانة أنا صاحبه وبحبه ومش عايز صحاب كتير كفاية عليا الصحبة الحلوة دي لاخر يوم في حياتي".

وتعاون الفنان محمد فؤاد مع الفنان محمد لطفي في فيلم "أمريكا شيكا بيكا" عام 1993 والذي كان بمثابة أنطلاقتهما في السينما المصرية وحققا به جماهيرية من مختلف الأعمال وكانت بداية لسينما الشباب في فترة التسعينيات.

يذكر أن الفنان محمد لطفي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، إلى جانب مشاركته ببطولة فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" والمقرر عرضه أيضًا بحلول 2024.