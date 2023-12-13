بـ"العباءة".. ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الصورة بملابس الإحرام مرتدية "عباءة" بيضاء، أثناء أدائها مناسك العمرة.

وعلقت ميرهان على الصورة :"اللهم تقبل منا".

وتشارك ميرهان حسين في مسلسل "الذنب"، وتجسد شخصية محامية، حيث تدور أحداث العمل في إطار تشويقي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل "الذنب" بطولة هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

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