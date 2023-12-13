حلا شيحة تعتذر لجميع فناني مصر عن تصريحاتها بتحريم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذرت الفنانة حلا شيحة لجميع فناني مصر وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد اعتزالها وتحريمها الفن.

وفي أول تعليق للفنانة حلا شيحة بعد جلستها مع الفنان أشرف زكي بمقر نقابة المهن التمثيلية، نشرت عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، صورتها وكتبت عليها بيان نقابة الممثلين الذي أصدرته النقابة بشأن اعتذارها:" التقت الفنانة حلا شيحة اليوم الثلاثاء؛ بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر".

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارًا لجميع فناني مصر وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

وأضافت حلا حديثها أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.

يذكر أن بدأت القصة بعدما نشرت "حلا" بوست عبر حسابها بموقع إنستجرام، بعد نزول فيلم "مش أنا" بالسينمات، في يونيو الماضي.

وكتبت حلا: "بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي، وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي، واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله".

وتابعت: "أنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وبتمنى التوفيق لكل زملائي".