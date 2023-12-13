موعد طرح فيلم "أنا وابن خالتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت الشركة المنتجة لفيلم "أنا وابن خالتي" طرحه في دور العرض السينمائي فى مصر والعالم العربي ، فى الرابع من شهر يناير القادم .

فيلم "أنا وابن خالتي"يجمع بين بيومي وفؤاد وسيد رجب بعد نجاحهما الكبير فى فيلم " وقفة رجالة ".

فيلم "أنا وابن خالتي" تدور أحداثه حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة النجوم سيد رجب وبيومي فؤاد وهنادي مهنى، وعلي لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

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