مراد مكرم يحيي ذكرى رحيل والدته بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة :

أحيا الفنان مراد مكرم الذكرى الثالثة لرحيل والدته.

ونشر مراد صورة لوالدته، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق:" ٣ سنين عدوا و كأنهم ٣ أيام،

الأم هي الحضن الوحيد الي تقدر تطلع فيه كل اوجاعك ،كل احزانك ،كل خوفك ،بعديها تبتدي رحلة الكتمان وفي الكتمان غربة عن الناس، الله يرحمك يا أمي و ينيح روحك".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "صوت وصورة"، بطولة كل من حنان مطاوع، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر، وليد فواز، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب.

اقرأ أيضا:

حلا شيحة تعتذر لجميع فناني مصر عن تصريحاتها بتحريم الفن

بـ"العباءة".. ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة