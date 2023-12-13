يسرا تنعى زوج إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة يسرا زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وكتبت يسرا على حسابها الخاص بموقع "X": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لصديقتي العزيزة الوزيرة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها السيد مدحت شليق، تغمده الله بواسع رحمته، وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان وأنزل على قلبك الصبر صديقتي العزيزة على هذا الفراق الأليم ، أعتذر عن عدم حضور الجنازة لتواجدي خارج البلاد".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" بطولة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، تأليف محمد ذو الفقار.

اقرأ أيضا:

حلا شيحة تعتذر لجميع فناني مصر عن تصريحاتها بتحريم الفن

موعد طرح فيلم "أنا وابن خالتي"