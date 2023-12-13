بالصور- هكذا أعلنت نجمة هوليوودية حملها عبر انستغرام

هيلاري داف ستصبح أمًا مرة أخرى

نجمة هوليوود، البالغة من العمر ٣٦ عامًا، حامل وتنتظر طفلها الرابع، والثالث من زوجها ماثيو كوما، حسبما أعلنت على موقع إنستغرام يوم الثلاثاء.

شاركت الممثلة الاخبار السعيدة مع متابعيها بعد نشرها صورة لبطاقة عيد الميلاد عبر وسائل التواصل.

هيلاري وماثيو، ٣٦ عامًا أيضًا، متزوجان منذ عام ٢٠١٩، بعد علاقة حب بدأت في عام ٢٠١٩. ولديهما بالفعل ابنتان، ماي، عامين، بانكس، ٥ أعوام، بينما تشارك هيلاري طفلها الأول، الابن لوكا البالغ من العمر ١١ عامًا، مع زوجها السابق مايك كومري.