أحلام تطلق "صوت الأنا" وتقوم بخطوة للمرة الأولى في حياتها

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة الإماراتية أحلام أغنيتها الجديدة "صوت الأنا"، وفيديو كليب العمل أول تجربة إخراج لأحلام.

"صوت الأنا" من كلمات الشاعرة العالية، ألحان ناصر الصالح، توزيع أسامة الهندي، ايقاع احمد العنوة، مكس جاسم محمد، ماستر ماز.

وكانت قد شوقت أحلام المتابعين لأغنيتها الجديدة، بعدما نشرت مقطعين مقتطفين كليب "صوت الأنا"، وظهرت أحلام من الأمام وهي تغني مقطعاً صغيراً، مرتدية فستاناً أنيقاً جداً باللون الليلكي، وعلقت: "انا هذا وعلى خبري يملّ من طول بالي الهم ولا أهتم وصوت الأنا".

وكانت آخر أعمال أحلام هي تتر مسلسل "مجاريح"، من كلمات عبد اللطيف البناي، وألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي هشام السكران، وتوزيع وتريات تامر غنيم.

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