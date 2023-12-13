بالصور - محمد منير يشارك بصوته في الإنتخابات الرئاسية المصرية

ميرنا وليد - بيروت - أدلى الفنان المصري محمد منير بصوته داخل إحدى اللجان بإحدى المدارس في الانتخابات الرئاسية في مصر، التي انطلقت الأحد وانتهت يوم أمس.



وكان قد طرح محمد منير أغنية "يا فلسـطيني" من كلمات الشاعر عصام عبد الله، والملحن كامل الشريف، والأغنية من توزيع فتحي سلامة، وإخراج أحمد عبد المحسن.

ومن بين كلمات الأغنية :

يسكت يسكت رد الشعب وفجأة يطرشقلك شرايينك

ياللي مخطط تلغي العدل وشياطين الشر في تكوينك

يسكت يسكت الاستحمال لما مراره يساوي الموت

ينتحر الصبر في فيضانه وينفجر الشعب المكبوت