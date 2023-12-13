رانيا عيسى تحتفل بعيد ميلادها على اليخت .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة اللبنانية رانيا عيسى بعيد ميلادها على اليخت، حيث ظهرت بفيديو وهي تطفئ شموع عيدها على قالب حلوى مزين بالورود الحمراء.



رانيا عيسى ارتدت سروال مع بلايزر من كريستيان ديور.

ونشرت رانيا صور من عيد ميلادها وكتبت تعليقاً:"اليوم، سأكون أنانيًا وأركز كل اهتمامي علي. اليوم، أجعل نفسي أولويتي. عيد ميلاد سعيد لي، ربي، أشكرك على عطية الحياة".

وكانت رانيا قد أطلت في جلسة تصوير جديدة بفستان أبيض أنيق، ونشرت مجموعة من الصور من إطلالتها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



