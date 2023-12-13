وفاة ممثل أمريكي شهير بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الممثل الأميركي أندريه بروير عن عمر يناهز الـ61 عاما، وذلك بعد صراع قصير مع المرض.

وأكدت وكيلة أعامال أندريه جنيفر ألين وفاته لموقع "فارايتي"، وتسببت حالة الوفاة المفاجئة حالة من الصدمة في هوليوود.

واشتهر اندريه بأدواره في عدد من المسلسلات التلفزيونية، مثل "" و"Homicide: Life on the Street".

وعرف بروير بدور "ريموند هولت" في مسلسل "Brooklyn Nine-Nine"، في عام 2013 حتى عام 2021، واشتهر بشخصيته الصادقة وإحساسه العميق الذي جعله مفضلاً لدى المعجبين على الفور.

كما عُرف بروير بأدائه الناجح الذي جعله من لممثلين البارزين الذين برعوا في الدراما البوليسية.

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