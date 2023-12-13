بدر خلف تحوّل لفتاة رسمياً؟- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لخبير التجميل الإماراتي بدر خلف والى جانبه صورة لفتاة، وقد اشار البعض الى انه تحول رسمياً لفتاة، لكن الحقيقة هي أن الصورة معدلة بواسطة الفوتوشوب.
وقد شكّل هذا الفيديو، الذي أعاد الجمهور تداوله، جدلاً كبيراً.
وكان نشر بدر خلف مقطع فيديو له على حسابه الخاص، بعد اعلانه وفاة زوجته إيلاف الحربي، اذ ظهر وهو بحالة مذرية يضع الثياب في حقيبة ويصرخ ويبكي.
واعتبر الكثير من المتابعين أن بدر خلف يمثل عليهم، وأن إيلاف لم تمت.
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