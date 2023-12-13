بالفيديو: ميعاد العسيري تستعرض جمالها بفستان على الطراز الجنوبي

شاركت مذيعة برنامج الصياهد ميعاد العسيري متابعيها على تطبيق سناب شات بمقطع فيديو جديد، ظهرت فيه بفستان أزرق ضيق على الطراز الجنوبي، أظهر أنوثتها وجمال شعرها الأسود الطويل. ظهرت ميعاد العسيري في الفيديو وهي ترقص على أغنية جنوبية، وتتفاعل مع الأغنية بهدوء وأنوثة. وأثار الفيديو إعجاب متابعي ميعاد العسيري، الذين أعربوا عن حبهم لها وتقديرهم لجمالها.

يذكر أن ميعاد العسيري انضمت إلى فريق عمل برنامج الصياهد في الموسم الجديد، لتحل محل رهف القحطاني التي كانت تقدم إحدى الفقرات في الموسم الماضي.

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