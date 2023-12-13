شاهد صفاء سلطان تثير الجدل بحديثها عن أبوعبيدة: صوته أجمل من صوت فيروز.. وإليسا ترد عليها

تعرضت الفنانة الأردنية صفاء سلطان للسخرية من المغنية اللبنانية إليسا بعد تشبيهها لصوت الناطق العسكري باسم حماس، أبو عبيدة، بصوت السيدة فيروز.

وقد حدث ذلك عندما كانت صفاء ضيفة في بودكاست “متة” مع الإعلامي السوري عطية عوض. وأبدت صفاء خلال الحديث الذي تحدثت فيه عن الوضع في فلسطين ومعاناة سكان قطاع غزة، بحزنها وألمها الشديدين، خاصةً أن لديها أقارب محاصرين هناك. واعتذرت صفاء للشعب الفلسطيني عن العجز الذي يعانيه العرب في التصدي لهذا الوضع، وأعربت عن فخرها بأبو عبيدة ومدحت صوته ومقارنته بصوت السيدة فيروز.

وتعليق صفاء لم يحظ برد فعل إيجابية من بعض الأشخاص، بما في ذلك إليسا التي هاجمتها بشكل غير مباشر من خلال إعادة نشر تغريدة للمحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل. في تغريدته، انتقد جوزيف صفاء وذكر أمثلة عن تضحيات السيدة فيروز لقضية فلسطين على مدى حياتها، في حين أشاد بصوت الناطق العسكري لحماس ونشاطه في الاستوديوهات التلفزيونية. وقد أثارت هذه التغريدة جدلاً واسعًا.

بجانب ذلك، أثارت صفاء الجدل أيضًا عندما وصفت نجمة الأفلام الإباحية ميا خليفة بـ “البطلة” بسبب دعمها للقضية الفلسطينية. وبررت صفاء تصريحها بأنه في هذه المرحلة من التاريخ، يجب تسجيل المواقف بغض النظر عن هوية الشخص أو تاريخه الشخصي أو أفعاله السابقة. كما أشادت ببيلا حديد، عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بسبب موقفها المؤيد للفلسطينيين، مشيرة إلى أنها رغم نشأتها في أمريكا، إلا أنها تعبر عن موقفها بشجاعة.