شاهد إطلالة سوزان نجم الدين في عزاء شقيق أحمد حلمي تعرضها للانتقاد

تعرضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين لانتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في عزاء شقيق الفنان المصري أحمد حلمي.

وكانت سوزان قد ارتدت جامبسوت أسود من قماش الجلد اللامع، مع فتحات جانبية عند الأكتاف. ووصف البعض هذه الإطلالة بأنها “جريئة” ولا تتناسب مع مناسبة العزاء.

وكتبت إحدى المتابعات: “لا أعتقد أن هذه الإطلالة مناسبة لمثل هذه المناسبة الحزينة. كان عليها أن تختار ملابس أكثر احتشامًا”.

وأضافت أخرى: “أعتقد أنها كانت تريد لفت الأنظار إليها، لكنها فعلت ذلك بطريقة خاطئة”.

وشارك في عزاء خالد محمد حلمي، شقيق أحمد حلمي، عدد كبير من المشاهير، منهم ياسمين عبد العزيز، ومحمد حماقي، ولبلبة، وأحمد السقا، وشيرين، وعمر أديب، وعبير صبري، وإدوارد، وسيد رجب، وناصر سيف.

كما تلقت الفنانة منى زكي بجانب أسرة الفقيد عزاء السيدات الذي أقيم في المكان نفسه بمسجد الشرطة في القاهرة.