طائرة النجوم تطير إلى الغردقة استعدادا لحضور دورة مهرجان الجونة الاستثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد عدد كبير من نجوم الفن لحضور الدورة السادسة (الاستثنائية) من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر انطلاق فعالياتها مساء الخميس ١٤ ديسمبر، على شاطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة.

وطارت صباح اليوم طائرة النجوم إلى الغردقة، وتضم: نسرين طافش، أمير المصري، يسري نصر الله، نجلاء بدر، المخرج وليد الحلفاوي، المذيعة بوسي شلبي، المنتج صفي الدين محمود، محمد فراج، بسنت شوقي، إنجي المقدم، داليا شوقي.

كانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت تأجيل الدورة السادسة، في أكتوبر الماضي، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء في البيان "يعكس القرار تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة".

جدير بالذكر، أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

واختتم البيان "تأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".