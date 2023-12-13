"الرجوع للحق فضيلة".. فريدة سيف النصر تهنئ إسعاد يونس على فيلمها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة فريدة سيف النصر، النجمة إسعاد يونس على فيلمها الجديد "عصابة عظيمة".

ونشرت فريدة منشور على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "مبروك يا حلوة يا قمر يلا بينا بقا، الرجوع للحق فضيلة، أس أس هتجيبلهم الهسهس".

فيلم "عصابة عظيمة" يعد عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما بعد غياب سنوات، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

على جانب أخر يذكر أن أخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

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