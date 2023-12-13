قبل اعتذارها لثاني مرة تفاصيل رسائل حلا شيحة لفناني مصر من التوبة للاعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

للمرة الثانية قدمت الفنانة حلا شيحة، أمس الثلاثاء اعتذارها الى جميع فناني مصر، خلال اللقاء الذي جمعها والفنان أشرف زكي، في مقر نقابة المهن التمثيلية.

حلا، نشرت اعتذارها الجديد، عبر خاصية "ستوري" في صفحتها بموقع "أنستجرام"، وكتبت:"التقيت اليوم بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، داخل مقر النقابة، وجهت له الشكر على دعمه الكبير لي في أزمتي الأخيرة ووقوفه بجانبي وبجانب جميع الفنانين؛ وتظل نقابة المهن التمثيلية الدرع الحقيقي لكل فناني مصر".

وتابعت،:" وأقدم اعتذارًا لجميع فناني مصر وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر".

أول اعتذار

حلا، كانت قدمت في يونيو الماضي، اعتذارها الأول، إلى نقيب المهن التمثيلية، وفناني مصر، عبر صفحتها في موقع "أنستجرام".

وكتبت ،:" شكراً للبيت الكبير، نقابة المهن التمثيلية وشكراً دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري و كل إنسان قبل أن يكون فنان".

وأضافت حلا،:" وباعتذرعن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي و لم أقصد أبدا الإساءة لأحد و لا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس".

من الهجوم للترحيب

الفنان أشرف زكي " نقيب المهن التمثيلية"، تباينت على مدار العامين الماضيين، تصريحاته حول موقفه من الفنانة حلا شيحة، خلال ظهوره في البرامج.

و شن نقيب المهن التمثيلية، هجوما حادا ضد الفنانة حلا شيحة، خلال ظهورها في أبريل 2022، مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" على قناة "المحور".

وقال أشرف زكي،: "أخطأت وغلطت في عودتها مرة أخرى للنقابة.. فيه ناس اعتزلت في هدوء، وعشان لما يرجعوا ميكنش شكلهم وحش.. وحلا شيحة لم يعد لها مكان بالنقابة ولن يكون لها مكان مرة أخرى".

وعن موقفه حال طلبها عودتها للنقابة، أجاب،: "أكيد أنا مش هكون موجود، لأني لو موجود فكلامي واضح".

وفي ديسمبر 2022، تحدث نقيب المهن التمثيللية، مجددا عن أزمة الفنانة حلا شيحة، خلال ظهوره في برنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس.

وردا على سؤال عن موقفه حال طلب الفنانة حلا شيحه الحصول على تصريح لعودة التمثيل، اجاب قائلا: "لو هي موجودة حاليا وعايزة تصريح هستشير أهل الفن الأول وأهل الفن طيبين".

أشرف زكي، خلال ظهوره في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدث عن موقفه من عودة الفنانة حلا شيحة، وقال،:" أنا لو هي قررت ترجع أنا مش صاحب القرار، أنا هاخد رأي الأسرة الفنية كلها قبل مجلس الإدارة، هقول لهم أنتم كفنانين رأيكم أيه؟ وهما كلهم متسامحين وهي بنتنا وحبيبتنا، وكلمتني وقالت لي راجعه قريب وعايزة أقعد معاك".

"مش أنا"

الفنانة حلا شيحة ، كانت قد أثارت الجدل في يوليو 2021، بعد إعلانها "التوبة" عن مشاهد في كليب يجمعها مع الفنان تامر حسني، وخاصة أن ذلك تزامن مع عودتها مرة أخرى إلى الحجاب، بعد زواجها من الداعية معز مسعود .

حلا، عبر حسابها الرسمي في موقع "أنستجرام" ، وجهت رسالة غاضبة إلى الفنان تامر حسني، بسبب مشاهدها في كليب واحدة من الأغاني التي قدمت في فيلم "مش أنا"، قبل أن توجه أيضا رسالة لزملائها في الوسط الفني.

وفي رسالتها إلى زملائها، كتبت: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبه اننا بنغفل وبننسى".

غلطت

وتابعت: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومتبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

اشرف زكي يهاجم حلا

تراجع أشرف زكي

رد حاسم من أشرف زكي