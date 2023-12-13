شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: فخورة بمشاركتى فى التصويت ومشاعرى مختلطة بين الحماس والمسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها البالغة للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، قائلة: "مارست حقي الانتخابي لأول مرة في الانتخابات الرئاسية 2024، وانتابني الكثير من المشاعر تحمل في طياتها الكثير من الحماس والمسئولية".

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "شعرت بمسئولية كبيرة تجاه مصر كوني سيدة مصرية وأنا مواطنة مصرية ولدي عائلة مصرية ومنزل فى مصر، لدى مشاعر خليط من الحماس وشعرت بمشاعر غريبة شوية لأنها جديدة عليا التجربة"، وواصلت: "أحببت أن أقوم بالواجب كما يمليه على ضميرى، فالعبرة فقط ليس بحملي لباسبور مصري لكن في نفس الوقت وأنا كفنانة لدي موقف ورأي عبرت عنه كمصرية في صندوق الاقتراع وأنا فخورة بحصولي على الجنسية المصرية منذ أربع سنوات".

وأكملت: "الفنان لا يجب أن ينفصل عن الإنسان الذي داخله وأنا هويتي ليست لبنانية فقط بل عربية وأنا أفتخر بهذا الأمر، والوطن العربي يمر بأسوأ مرحلة في تاريخه، فالوطن العربي على (كف عفريت)، ومن ثم المشاركة في الانتخابات واجب وطني قد يندم الإنسان في وقت لاحق أنه لم يشارك".

واستطردت: "سعيدة بالإقبال على الاقتراع في مصر، ومصر لازم نحميها لأنها هي من البلدان العربية القليلة التي بها استقرار سياسي وأمني إذا كنا نتحدث عما يحدث في محيط الإقليم العربي"، لافتة إلى أنها تخاف على مصر مثلما تخاف على لبنان، فمصر تحتاج إلى رئيس قوي يحميها ويحافظ على سيادتها واستقراراها، وهو أهم عنصر وأي قرار يتخذ اليوم في مصر نتحمل مسئوليته جميعاً لأنها ما زالت الدرع الآمن الذي يحمي المنطقة العربية كلها في وقت تعاني فيه البلدان العربية من حالة عدم استقرار، وهناك جيوش عربية كاملة تأذت من حالة عدم الاستقرار".

وأتمت: "لازم ناخد بالنا من مصر في صناديق الاقتراع والوقت الحالي ليس وقت مخاطرة ولا استهتار وليس وقت الإهمال لأننا كل شخص يتحمل مسئولية حماية بلده".

وعبرت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها باستقبال الجمهور لها في اللجنة الانتخابية التي أدلت بصوتها فيها قائلة: "أول مرة أشوف موسيقى في اللجان الانتخابية"، متابعة: "انتخبت كذا مرة في لبنان لكن تفاجأت بالأغنية في الاقتراع في مصر وكانوا مشغلين أغنية (وحشاني بلادي)، فانكسفت وحسيت أنه حتى في الانتخابات مصر هي بلاد الفرح والاحتفال.. شعرت بمشاعر غريبة وحلوة في نفس الوقت".