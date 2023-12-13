شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار عبد الفتاح: " ترنيمة الصحراء " مغامرة بالنسبة لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج الكبير انتصار عبد الفتاح في الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي والذي تقيمه دائرة الثقافة بالشارقة ويرأسه الفنان أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح ، حيث يقدم عرض " ترنيمة الصحراء " من بطولة عايدة فهمي وسعيد صديق وهاني عبد الحي ، بالإشتراك مع الفنان الراحل هناء عبد الفتاح من خلال تسجيل صوتي .

وقال المخرج انتصار عبد الفتاح لليوم السابع : تعد هذه هي المرة الأولي التي أشارك فيها بالمهرجان الصحراوي عندما تلقيت دعوة من مدير إدارة المسرح الفنان أحمد بو رحيمة فحواها أن لي العديد من التجارب المسرحية في فضاءات مختلفة وأنهم يودوا أن أشارك في تلك الدورة من المهرجان وأقدم عرض في الصحراء ، والحقيقة أن هذه ليست المرة الأولي التي أقدم أعمال في الصحراء فقد قدمت من قبل في أسوان وفي صحراء النوبة .

وأضاف عبد الفتاح : عرض " ترنيمة الصحراء " يعتبر الجزء الثاني من عرض " الخروج من النهار " ولكن أضفت فيه بعض الأشياء لمفهوم المسرح الصحراوي ، فعندما فكرت في تقديم ترنيمة الصحراء كان الموضوع بالنسبة لي ليس مجرد خيمة وجبال ولكن ماهمني هي الصحراء نفسها المجردة بأصواتها وإيماتها وبأشكالها المختلفة .

وتابع : وتدور قصة العرض حول الخال والخالة ، فالخالة تعمل علي عجلة الفخار وتشكل بها الصحراء من خلال الطين ، والخال الذي يجلس ليستمع إلي نداءات الصحراء ويكتشفوا أسرار الصحراء ، وظلوا لسنوات جالسين ينتظرون ذلك الشاب الذي سيأتي ليفصح عن لغز الصحراء ، فالصحراء لا تفصح عن أسرارها إلا للذي يستشعرها.

كما يشارك في العرض أربع بنات يؤدين الأربع إتجاهات للرياح فالأولي هي الزوجة والثانية هي البنت والثالثة هي جرة المياه المقدسة والرابعة هي من تقوم بتكحيل الشاب بريشة كي يري بعيون الصحراء ، وهذا العرض يعد عرضاً مختلفاً عما يقدم في الصحراء وذلك لأنني لاحظت أن معظم العروض التي شاهدناها تستخدم الخيم والحصان والسيوف ولكنني عملت في هذا العرض علي الصحراء المجردة لذلك فعرضي يتواصل مع الإنسانية عبر كل العصور فالصحراء هي السلام والمحبة والقيم الإنسانية .

وأضاف عبد الفتاح : راوي الصحراء في العرض هو الجبل واستعنت بسجيل صوتي للدكتور الراحل هناء عبد الفتاح ، وهنا كأن الجبل هو الذي يحكي فالعرض هو مغامرة حقيقية بالنسبة لي لأنني عملت بالفضاء المطلق دون الإستعانة بمفردات الصحراء .

وعن التمثيل قال استمديت أداء التمثيل من إيقاع الصحراء بشموخها وبدأت مع كل مشهد يتصاعد الإيقاع وكذلك الملابس استمدتها من تدرجات الرمال فهذا العرض أهديه للصحراء في كل مكان ، وتابع أوجه رجاءً للقائمين علي هذا المهرجان الكبير أن الصحراء عمل ممتع ولكنه شاق يحتاج للكثير من الوقت للتحضير فأتمني أن يكون بعد ذلك هناك وقت كافي علي الأقل يومين للتحضير للبروفات النهائية للعرض .

وكشف المخرج انتصار عبد الفتاح عن جديده خلال الفترة القادمة حيث قال : استعد لتقديم الجزء الثاني من ترنيمة الصحراء ، كما استعد لتقديم العرض المسرحي " حبات اللؤلؤ " عن عالم المرأة الشرقي العربي ويشارك في العرض ممثلات من دول عربية مختلفة من مصر والأردن والعراق وسوريا والسودان.