شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: التصويت بالانتخابات واجب وطنى وحق شرعى ودليل على الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هشام عباس إنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية أول أمس الأحد، وكانت الأمور تسير بشكل منتظم ومُرتب، مشيرا إلى أنه التقى الفنانة سوما في اللجنة، والتقط معها عددا من الصورة التذكارية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "وضعت علامة صح في المكان الصح، وأريد أن أقول إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق شرعي ومن علامات التحضر والتمدن والديمقراطية".

وقال: "يجب على الإنسان الطبيعي أن يدلي برأيه ويختار من يحبه ويمثله في الانتخابات، وهو أمر هام للغاية، وقد شاهدت الكثير من الناس على مدار الأيام الثلاثة الماضية أعدادا كبيرة للغاية من كل الفئات شاركت فى الانتخابات".