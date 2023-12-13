شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل تنضم لمسلسل "بيت الرفاعى" وتجسد دور زوجة أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انضمت الفنانة إيناس كامل إلى أسرة مسلسل "بيت الرفاعى" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد إيناس خلال الأحداث شخصية "هند" زوجة أمير كرارة وتشهد علاقتها العديد من التطورات مع توالى الأحداث.



ايناس كامل وامير كرارة

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت إيناس كامل فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات اذ قدمت دور زوجة محمد فراج خلال الأحداث، والعمل بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى،، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت إيناس كامل قبل شهر رمضان الماضى مسلسل الأصلي من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، ولاء الشريف، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد كشك، ميدو ماهر

وتأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن.