شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة جيهان إسماعيل تقدم ورشة "توجيه الممثل" بمهرجان الفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم المخرجة جيهان اسماعيل ورشة " توجيه الممثل " ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، والذي سينطلق يوم 17 ديسمبر، وتقام الورشة يوم 19 ديسمبر ٢٠٢٣ بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وهي ورشة مجانية .

وكانت إدارة المهرجان قد وجهت رسالة لكل جموع السينمائيين في الوطن العربي قائلين فيها: السينما سلاحنا.. برغم ألمنا و حزننا العميق على أهلنا في فلسطين، فأننا لن نسمح للعدوان أن يسلبنا الأمل في الحياة، ولأننا صامدون ولن نموت، نعلن عن إقامة الدورة الخامسة الاستثنائية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في قاعات الإبداع و الهناجر بساحة الأوبرا من ١٧ الى ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ و نؤكد أن الفن قوتنا و السينما سلاحنا.

وجدير بالذكر أن المخرجة جيهان إسماعيل تقدم ورشتها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير للعام الثاني علي التوالي، وقد نالت الورشة صدى طيب وإقبال شديد في العام الماضي ، والمخرجة جيهان إسماعيل مخرجة نالت العديد من الجوائز الدولية والمحلية عن فيلم : فستان فرح ، وحاليا هي بصدد الإعداد لفيلم جديد .